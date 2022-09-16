Serap Paköz ve Seda Sayan'ın ipiyle kuyuya inen Berksan'ın estetikli haline bakın kimse tanıyamıyor! Jeremy Meeks olayım derken bakın kime benzedi
'Çilek' adlı şarkı ile hafızalara kazınan ve bir birinden renkli şarkılarıyla bir döneme damga vuran Berksan son olarak yaptırdığı estetikle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz kış aylarında 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Seda Sayan ve Serap Paköz'ün yolundan giden ünlü ismin son hali merak konusu oldu. Operasyonun ardından paylaşım yapan 43 yaşındaki şarkıcı "Doktorum, yeni yüzümde Jeremy Meeks'i örnek aldığını söyledi. Sosyal medyada da çok benzeten olmuş" demişti. İşte aylar sonraki yeni hali...
16.09.2022 12:51 - Son Güncelleme: 16.09.2022 12:51
Berksan'ın son halini görenler tanımakta zorlandı! Ünlü şarkıcı, Seda Sayan, Serap Paköz ve Safiye Soyman'ın izinden giderke Fransız Askısı yaptırmıştı. Estetikli ünlüler kervanına katılan Berksan aylar sonra yeni haliyle gündeme geldi.
2003 yılında çıkardığı Çilek şarkısı tanınan Berksan, peş peşe çektiği kliplerle bir döneme damga vurmuştu. Genç yaşta ünlenen şarkıcı son dönemlerde Hande Yener ile çıkardığı şarkılarla konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıllarda Seda Sayan da Fransız Askısı yöntemi ile yüzünü gerdirmiş, operasyonu da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı.