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Öğrenenler şaşkın! Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'de oynuyormuş

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babasının usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları...

01.03.2020 17:28 - Son Güncelleme: 01.03.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





