Öğrenenler şaşkın! Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Şener Şen'in kardeşi Hercai'de oynuyormuş
Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Genç yeteneklerin yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babasının usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları...
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen, doğum günü dolayısıyla en çok arananlar arasında... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?