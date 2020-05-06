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Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim! Yeşilçam'ın unutulmaz filmi! Kemal Sunal efsanesi...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi! Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı. Ve oradaki küçük kız çocuğunun kimliği herkesi şaşırttı. Bakın o küçük kız kim. İşte başta o isim olmak üzere çocuk oyuncuların değişimi. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı. Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı ve Şendul Şaban filmleri İstanbul Cihangir'deki Güneşli Sokak'ta çekildi. Aradan geçen yıllara rağmen sokağın dokusu fazla bozulmadı. Sinemaseverler Güneşli Sokağa gelip, filmlerin çekildiği yerleri ziyaret ediyor, hatta o yıllarda filmlerde rol almış esnafla da sohbet ediyor

06.05.2020 21:09 - Son Güncelleme: 06.05.2020 21:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





