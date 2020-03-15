Aslı sende mi yaptın yoksa! Babil'in ve İstanbullu Gelinin yıldızı Aslı Enver'in bu fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!

Murat Boz ile bir dargın bir barışık aşkıyla gündeme gelen 35 yaşındaki Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisinin ardından ekranlara döndü. Aslı Enver, yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Tabi bunu tüm Türkiye tanık oldu. Ancak bunun daha öncesi de var. Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sosyal medyayı salladı ve 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını akıllara getirdi. Aslı Enver'in yıllar öncesine ait bu fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.