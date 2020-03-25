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Sen de mi Nesrin! Nesrin Cavadzade'yi hiç böyle görmediniz! Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı

37 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin eski haline ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Nesrin Cavadzade 'estetik' söylentilerine bakın nasıl yanıt vermiş. Nesrin Cavadzade, Bakü'de doğdu ve Türkiye'ye 11 yaşında geldi. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı. Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerina layık görüldü. İşte başta Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

25.03.2020 17:30 - Son Güncelleme: 25.03.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





