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Sen de mi Hilal dedirtti! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu hali çokça konuşuldu!

Sen de mi Hilal dedirtti! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in eski hali çok konuşuldu. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek herkese 'yok artık' dedirtti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel haytlarını merak edip araştırıyor. Dizinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek ise en çok merak edilenler arasında. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. ... Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Gündemde olan ünlü oyuncunun estetiksiz hali ise şoke etti. İşte başta Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri.

29.04.2020 19:36 - Son Güncelleme: 29.04.2020 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





