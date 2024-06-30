Sen Anlat Karadeniz'in Yiğit'i büyüdü koca delikanlı oldu! 12 yaşına basan Demir Birinci son haliyle şoke etti!" Yolda görsem..."

24 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan ve yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği "Sen Anlat Karadeniz", yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Dizinin senaryosunu Nehir Erdem, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Erkan Birgören kaleme alırken, başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu yer aldı. 3 sezon boyunca ekranlarda kalan dizi, 13 Kasım 2019 tarihinde final yaparak izleyicilerine veda etti. Dizinin küçük yıldızı Yiğit karakterini canlandıran Demir Birinci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Henüz çocuk yaşta başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demir Birinci, yıllar içinde geçirdiği değişimle hayranlarını şaşırttı. "Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle tanınan genç yeteneğin son hali görenleri şaşırtıyor. İşte detaylar...
2018 yılında ATV'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" adlı dizide, Nefes'in toz kondurmadığı oğluydu! Küçük yaşta izleyicilerin kalbinde taht kuran Yiğit karakterini canlandıran Demir Birinci, aradan geçen yıllar içinde büyüdü de koca delikanlı oldu. Şimdilerde Yiğit'i görenler tanıyamıyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in küçük yıldızının son hali...
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Furkan Aksoy, Cem Anıl Kenar, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman, Çağla Özavcı, Gözde Kansu, Nurşim Demir, Belfu Benian, ve İlayda Çevik'in yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisi tam 3 sezon yayınlandı.
64 bölüm çekilen dizide Yiğit rolüyle karşımıza çıkan Demir Birinci'nin son hali çok konuşuldu.