Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Baş Bela'sının İpek'i! İrem Helvacıoğlu ayrılığı itiraf etti: 'Kalbim boş 20 gün önce ilişkim bitti'
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Baş Bela'sının İpek'i! Oyuncu İrem Helvacıoğlu sevgilisinden ayrıldığını itiraf etti. 31 yaşındaki irem Helvacıoğlu ekranların sevilen yüzlerinden. Evinin kapılarını hayranları için açan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, iş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, Özcan Deniz ile yaşadığı polemik, biten ilişkisi ve canlandırmak istediği oyuncu Ayşen Gruda hakkında konuştu. İşte İrem Helvacıoğlu'nun açıklamaları...
'KALBİM BOŞ 20 GÜN ÖNCE İLİŞKİM BİTTİ'
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i Baş Bela'sının İpek'i! Son dönemin parlayan yıldızlarından olan İrem Helvacıoğlu ayrılığı itiraf etti.
Atv ekranlarında yer alan sevilen dizi Baş Belası'nda İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, evinin kapılarını Ömür Sabuncuoğlu'na açtı. İş ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yapan ünlü isim, Özcan Deniz ile yaşadığı polemik, biten ilişkisi ve canlandırmak istediği oyuncu Ayşen Gruda hakkında konuştu.
"HERKESLE ARKADAŞ OLAMAZSIN"
Evini gezerken fotoğraf köşesinde tüm rol arkadaşlarıyla fotoğrafı olmasına rağmen Özcan Deniz'le fotoğrafına yer vermeyen İrem Helvacıoğlu o konuyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:
"ESTETİĞİM YOK, BOTOKSUM VAR"
Kimi zaman estetikli olduğu iddia edilen İrem Helvacıoğlu bu konuya ilişkin soruya ise, "Estetiğim yok ama botoks yaptırıyorum. Dudaklarım iri olduğu için hep estetik sanılıyor ama değil. Çenem de doğuştan sivri. Alnımda net çizgiler olduğu için ifademin önüne geçmemesi için botoksla kapatıyorum" dedi.