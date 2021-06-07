Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakteri ile gönülleri kazanan oyuncu Sinan Tuzcu, ikinci kez dünyaevine girdi. 2016 yılında Dolunay Soysert'ten boşanan oyuncu Sinan Tuzcu, 1,5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde evlendi. Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu çiftinin nikah törenine Tuzcu'nun "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.

07.06.2021 11:05 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





