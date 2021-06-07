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Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakteri ile gönülleri kazanan oyuncu Sinan Tuzcu, ikinci kez dünyaevine girdi. 2016 yılında Dolunay Soysert'ten boşanan oyuncu Sinan Tuzcu, 1,5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde evlendi. Sinan Tuzcu ile Beyza Kapu çiftinin nikah törenine Tuzcu'nun "Sen Anlat Karadeniz" dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.

07.06.2021 11:05 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:05
Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Ünlü oyuncu Sinan Tuzcu (43), rol aldığı dizisin sezon finalini yapmasının ardından 1,5 yıldır birlikte olduğu Beyza Kapu ile önceki gün Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü'nde evlendi.

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Çiftin nikah törenine Tuzcu'nun Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy da katıldı.

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

Sinan Tuzcu, 2006'da evlendiği meslektaşı Dolunay Soysert ile 2016'da yollarını ayırmıştı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

Sen Anlat Karadeniz'in Mustafası'ydı... Sinan Tuzcuoğlu ikinci kez nikah masasına oturdu! İşte düğünden kareler...

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL