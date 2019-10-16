Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir'i görenler tanıyamadı! Öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki...

Sen Anlat Karadeniz'de Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in estetiksiz hali ortaya çıktı. Diziye yeni bir soluk getiren Gülper Özdemir, oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Sen Anlat Karadeniz oyuncusu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gülperi Özdemir'İn estetiksiz hali olduğu iddia edilen fotoğrafı görenler şoke oldu. İşte Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

16.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





