Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent Sarayı'nın reklam yüzü oldu. Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra-Trabzon arasında mekik dokuyan Özdemir'in oynayacağı reklamın yönetmenliğini Jeremy Groman üstlendi. Gülper Özdemir kimdir?
09.08.2019 17:55
- Son Güncelleme: 09.08.2019 17:55
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