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Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir, Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent Sarayı'nın reklam yüzü oldu. Yaşamını Londra'da sürdüren ve Sen Anlat Karadeniz dizisi için Londra-Trabzon arasında mekik dokuyan Özdemir'in oynayacağı reklamın yönetmenliğini Jeremy Groman üstlendi. Gülper Özdemir kimdir?

09.08.2019 17:55 - Son Güncelleme: 09.08.2019 17:55
Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Gülper Özdemir Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Sen Anlat Karadeniz'de Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir, yaşamını Londra'da sürdürüyor ancak dizi için Londra-Trabzon arasında mekik dokuyordu.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Londra'da bulunan ve Kraliyet ailesine ait olan Regent Crescent sarayının reklam yüzü oldu.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Yönetmenliğini Jeremy Groman'ın yaptığı ve çekimlerin 3 gün sürdüğü Regent Crescent Sarayı daire satışı reklam filmi Londra'da yayınlanacak.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile yaşayan Gülper Özdemir; daha sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Ushan Çakır, Zeynep Çamcı, Haluk Bilginer ve Emre Kınay'ın paylaştığı Kara Yazı dizisinde Derya karakterini canlandırmıştır.

Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Pamir Pekin ve Caner Şahin ile paylaştığı Tutsak dizisinin kadrosunda Elif karakterini canlandırmıştır.

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