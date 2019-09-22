Sen Anlat Karadeniz’in Hazan'ı Gülper Özdemir İngilizler'in ilgi odağında! İşte Kraliyet Ailesi'nin yeni yüzü...
Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Hazan karakteri ile ses getiren genç oyuncu Gülper Özdemir, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu. Güzelliği ve zarafetiyle İngilizler'den büyük ilgi gören Gülper Özdemir, Londra'da gerçekleşen reklam filmi hakkında heyecanlı bir deneyim yaşadığını belirtti. Bu projenin ardından İngiltere ile nasıl bir bağlantısı olduğu merak edilen Gülper Özdemir'in nereli olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 28 yaşındaki Gülper Özdemir hakkında her şey...
22.09.2019 10:29
- Son Güncelleme: 22.09.2019 10:29
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakteri ile adını duyuran 28 yaşındaki Gülper Özdemir Kraliyet Ailesi'nin reklam yüzü oldu. Kraliyet Ailesi'nin Londra'da gerçekleşen reklam filminde oynayan Gülper Özdemir, heyecanlı bir deneyim yaşadığını söyledi.
Sen Anlat Karadeniz dizisinin Hazan'ı Gülper Özdemir, geçtiğimiz ay Londra'da rol aldığı reklam filmiyle ilgili konuştu. İngiliz Kraliyet Ailesi'ne ait Regent Crescent Sarayı'nın daire satışları için çekilen reklamda rol alan Özdemir, "Yurt dışındaki bağlantılarımla bu çalışmayı yaptık" dedi.
Yurt dışındaki çalışma koşullarının Türkiye'den farklı olduğunu anlatan oyuncu, "Londra'da 12 saat çalışabiliyorsun. O gün senaryo bitmezse bile çekim bitiyor" açıklamasını yaptı.
Güzelliği ve zarafetiyle İngilizler'den büyük ilgi gören genç oyuncu, "Reklam filmiyle ilgili çok güzel yorumlar ve tepkiler aldım. Devamı da gelecek" diye konuştu. Özdemir, çekimleri Trabzon'da devam eden Sen Anlat Karadeniz'le ilgili ise şunları söyledi:
Ben Sinoplu'yum, Trabzon'da yabancılık çekmiyorum. Trabzon halkı çok tatlı. Sete gelmeleri bizi motive ediyor. Yemekler çok lezzetli. Trabzon'un doğası, yaylaları çok güzel.