Sen Anlat Karadeniz’in Hazan'ı Gülper Özdemir İngilizler'in ilgi odağında! İşte Kraliyet Ailesi'nin yeni yüzü...

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Hazan karakteri ile ses getiren genç oyuncu Gülper Özdemir, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin yüzü oldu. Güzelliği ve zarafetiyle İngilizler'den büyük ilgi gören Gülper Özdemir, Londra'da gerçekleşen reklam filmi hakkında heyecanlı bir deneyim yaşadığını belirtti. Bu projenin ardından İngiltere ile nasıl bir bağlantısı olduğu merak edilen Gülper Özdemir'in nereli olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 28 yaşındaki Gülper Özdemir hakkında her şey...

22.09.2019 10:29 - Son Güncelleme: 22.09.2019 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





