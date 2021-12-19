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Haberler Magazin Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi! Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla...

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'siydi! Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla...

'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Öykü Gürman'ın daha sonra Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parladı. Sevilen şarkıcının sesi kadar oyunculuğu da bir hayli alkış topladı. Sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Gürman'ın kardeşi de kendisi gibi şarkıcı çıktı. İkilinin bir dönem birlikte şarkı söyledikleri ancak anlaşamadıkları için grubu dağıttıkları ortaya çıktı. Öykü Gürman ayrılık nedeni olarak, ''Bir arabayı nasıl iki kişi kullanamazsa o hesap'' değerlendirmesinde bulundu. İşte benzerlikleri ile de dikkat çeken kardeşler...

19.12.2021 12:05 - Son Güncelleme: 19.12.2021 12:05
Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi! Öykü Gürman’ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı ’Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla...

39 yaşındaki Öykü Gürman'ın kardeşi de meğer şarkıcıymış. Bir dönem ikili birlikte 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' adlı şarkı ile çıkış yakalamıştı. Ancak daha sonra kardeşi ile yolları ayrılan Öykü Gürman şimdilerde tek başına konserler veriyor. Berk Gürman kardeşi Öykü Gürman ile farklı hayatlar yaşadıklarını, aile olsalarda fikir ayrılıklarına düştüklerini bu nedenle ayrılma kararı aldıklarını belirtti. İşte Öykü Gürman'ın kardeşi Berk Gürman.

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Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi! Öykü Gürman’ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı ’Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla...

Öykü Gürman'ın bir dönem sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte olduklarını bilmeyen neredeyse yok. Çift 2015 yılında nikah masasına oturmuş ancak sadece 1 yıl evli kalmıştı.

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi! Öykü Gürman’ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı ’Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla...

Bingöl ve Gürman 2016 yılında boşanma kararı almışlardı. Hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Öykü Gürman 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Asiye rolüyle büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi! Öykü Gürman’ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı ’Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla...

Karadenizli bir ailenin hayat hikayesini konu edinen dizide sevilen karakterler arasında yer alan Asiye'nin esprili halleri çok konuşulmuştı. Asiye'ye hayat veren Öykü Gürman diziden sonra şarkıcılığa devam etti.

Sen Anlat Karadeniz’in Asiye’siydi! Öykü Gürman’ın kardeşi de meğer şarkıcıymış! Önceden grup oldukları ortaya çıktı ’Evlerinin Önü Boyalı Direk’ şarkısıyla...

'EVLERİNİN ÖNÜ BOYALI DİREK' ŞARKISINI HATIRLADINIZ MI?

2007 yılında söyledikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" türküsüyle şöhret olan Öykü ve Berk kardeşler 2010 yılında sessiz sedasız yollarını ayırdı.

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