Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğluymuş! Bakın kim

Bazı çocuklar doğuştan şanslı! Yeşilçam'a bir dönem güzelliği ve oyunculuğu ile damgasını vurmuştu Bahar Erdeniz. Daha sonra Fenerbahçeli futbolcu ile evlenip, ekranlardan elini eteğini çekti. Çekti çekmesine ama tahtı oğluna devretti. Oğlu ise şimdilerde, ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de rol alıyor. Bahar Erdeniz'in Sen Anlat Karadeniz'de oynayan oğlunu görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin çocukları...

24.04.2019 15:42 - Son Güncelleme: 24.04.2019 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





