Selin Yeninci'den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi 'sen soyunmaya başladın' Dizisi yayından kaldırılınca...
Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncu renkli bikinisiyle atv üzerinde poz verdi.
05.07.2022 15:53 - Son Güncelleme: 05.07.2022 15:53
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.