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Haberler Magazin Selin Yeninci'den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi 'sen soyunmaya başladın' Dizisi yayından kaldırılınca...

Selin Yeninci'den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi 'sen soyunmaya başladın' Dizisi yayından kaldırılınca...

Selin Yeninci delikli yeleğini tek düğmeyle tutturdu! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle yıldızı parlayan Selin Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü oyuncu renkli bikinisiyle atv üzerinde poz verdi.

05.07.2022 15:53 - Son Güncelleme: 05.07.2022 15:53
Selin Yeninci’den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi ’sen soyunmaya başladın’ Dizisi yayından kaldırılınca...

Ünlü oyuncu Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Selin Yeninci’den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi ’sen soyunmaya başladın’ Dizisi yayından kaldırılınca...

Oyunculuğuyla çok konuşulan Selin Yeninci, iddialı pozlarıyla da adından sıkça bahsettiriyor.

Selin Yeninci’den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi ’sen soyunmaya başladın’ Dizisi yayından kaldırılınca...

Sonrasında Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde rol alan Yeninci, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Selin Yeninci’den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi ’sen soyunmaya başladın’ Dizisi yayından kaldırılınca...

Yeninci, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yeni bir paylaşımda daha bulunarak bir kez daha gündem oldu.

Selin Yeninci’den fizik şov! Renkli bikinisiyle atv üzerinde sere serpe poz verdi ’sen soyunmaya başladın’ Dizisi yayından kaldırılınca...

Son olarak "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, dizisi final yapınca soluğu tatilde aldı.

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