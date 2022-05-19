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Haberler Magazin Selin Yeninci sen neymişsin be 'elbiseniz kanepe örtüsü' Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

Selin Yeninci sen neymişsin be 'elbiseniz kanepe örtüsü' Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin bu kez de mavi derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar olay yarattı.

19.05.2022 17:14 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:14
Selin Yeninci sen neymişsin be ’elbiseniz kanepe örtüsü’ Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci başrollerden bile daha çok dikkat çekti desek yanlış olmaz. 34 yaşında güzel oyuncu son dönemde estetik haberleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.

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Selin Yeninci sen neymişsin be ’elbiseniz kanepe örtüsü’ Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

Yetenekli oyuncu İbrahim Tatlıses'in bile dikkatini çekmişti. İbrahim Tatlıses onu öven bir dizi paylaşım yapmıştı.

Selin Yeninci sen neymişsin be ’elbiseniz kanepe örtüsü’ Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.

Selin Yeninci sen neymişsin be ’elbiseniz kanepe örtüsü’ Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Selin Yeninci sen neymişsin be ’elbiseniz kanepe örtüsü’ Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi

İŞTE O POZLAR

Selin Yeninci ödül törenine katıldığı mavi elbisesi takipçilerini ikiye böldü.

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