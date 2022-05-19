Selin Yeninci sen neymişsin be 'elbiseniz kanepe örtüsü' Bürümcüklü mavisiyle öyle bir dekolte işine girdi sere serpe pozu da verdi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk adlı dizide rol alan, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren ve iddialı pozlarıyla çok konuşulan ve Bir Zamanlar Çukurova'daki hikayesinin bitmesinin ardından diziden ayrılan Selin Yeninci'nin bu kez de mavi derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar olay yarattı.
19.05.2022 17:14 - Son Güncelleme: 19.05.2022 17:14
Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.