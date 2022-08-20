Selin Yeninci bileğinden kasığına kadar uzanan dekoltesiyle poz verdi! Yorum üstüne yorum yağdı! Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniyesi’ydi...
Başrolünde Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, bileğinden kasığına kadar dekolteli olan pantolonu ve büstiyeri ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İddialı pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran Yeninci'nin fit hali de çok konuşuldu. İşte Selin Yeninci'nin o pozları...
20.08.2022 00:32 - Son Güncelleme: 20.08.2022 00:32
Ünlü oyuncu Selin Yeninci, aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Sevilen dizide sergilediği performans ile beğeni toplayan Selin Yeninci, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirdi.