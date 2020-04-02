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Selin Genç'in değişimi herkesi şaşkına çevirdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliği izleyiciyi büyülüyor

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i olarak tanıdık Selin Genç'i... Dizinin sessiz kızı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak sosyal medyada bambaşka biri. Güzelliği ile herkesi büyülüyor. Yıllar öncesine ait fotoğrafları da çok konuşulacak cinsten. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri. Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.





02.04.2020 17:27 - Son Güncelleme: 02.04.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





