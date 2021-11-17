Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra'dan açıklama
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, İstanbul Havalimanı yolunda lüks aracı Lamborghini yarış yapıp trafiği tehlikeye sokacak hareketler yapmıştı. Gökhan Çıra'nın da aralarında olduğu Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatıp yarış yaptığı anlar kameraya yansımıştı. Gökhan Çıra söz konusu olayla ilgili açıklama yaptı. İşte Çıra kendini böyle savundu.
17.11.2021 10:23
- Son Güncelleme: 17.11.2021 10:26
Dün öğle saatlerinde Hasdal-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.