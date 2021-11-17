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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra'dan açıklama

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra'dan açıklama

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, İstanbul Havalimanı yolunda lüks aracı Lamborghini yarış yapıp trafiği tehlikeye sokacak hareketler yapmıştı. Gökhan Çıra'nın da aralarında olduğu Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatıp yarış yaptığı anlar kameraya yansımıştı. Gökhan Çıra söz konusu olayla ilgili açıklama yaptı. İşte Çıra kendini böyle savundu.

17.11.2021 10:23 - Son Güncelleme: 17.11.2021 10:26
Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra’dan açıklama

Dün öğle saatlerinde Hasdal-Göktürk yolu İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

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Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra’dan açıklama

ürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapattı, yarış startı verdi.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra’dan açıklama

Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak, tepki gösterdi.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra’dan açıklama

Görüntülerin sosyal medya üzerinden yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, o sürücüleri tek tek tespit etti.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra Lamborghini ile makas atmıştı! İstanbul Havalimanı yolunda şov yapan Çıra’dan açıklama

Ekipler sürücülerim 34 GKH 25 plakalı gri renkli araç sürücüsünün Umutcan T., 34 LMB 01 plakalı yeşil renkli araç sürücüsünün Sultan Ömer A., 34 GC 0007 plakalı siyah renkli araç sürücüsünün ise Mükremin S. isimli şahıs olduğu belirledi.

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