Selin Ciğerci yine değiştirdi sosyal medyadan duyurdu 'asla çaktırmadım!' Para karşılığı cinsel ilişki sorusu...
Cinsiyet değiştiren Selin sosyal medya gündeminden düşmüyor. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci, boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'yla barışmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ve para karşılığı cinsel ilişki sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Selin Ciğerci bu kez sosyal medyada yaptığı 'erittirme' açıklamasıyla gündemde.
01.03.2022 09:56 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:58
Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Gökhan Çıra ile boşandığı dönem kendini spora veren ve 13 kilo vererek fit bir vücuda kavuşan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusuyla neye uğradığını şaşırmıştı.
CİNSEL İLİŞKİ SORUSUNA CEVAP VEREMEDİ
Birbirinden iddialı sorulara peş peşe cevap veren Selin Ciğerci, "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusu karşısında ne diyeceğini bilememişti.
Sosyal medyada Gökhan Çıra ile pozlarını paylaşan Selin Ciğerci imajını değiştirmekle kalmadı 13 kilonun ardından çenesini eritti ve gözlerini yukarı çektirdi.