Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra’nın görüntüleri ifşa oldu! Selin Ciğerci için ’o k..peye söyleyin’ diyen Gökhan Çıra...

"İFTİRA ATIYORLAR"

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.