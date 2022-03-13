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Haberler Magazin Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp tekrar aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ciğerci, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Dar spor taytı ve dekolteli büstiyeri ile kamera karşısına geçen Ciğerci, karın kaslarını ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Taytını indirdiği karnını gösteren Ciğerci, "Ben yaza kaslarımla hazırım diyordum ama daha çok çalışmam lazım, yetmiyor" ifadelerini kullandı. İşte Selin Ciğerci'nin o paylaşımı...

13.03.2022 00:01 - Son Güncelleme: 13.03.2022 00:08
Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, 2019'da hayatının aşkını bulmuş ve Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.

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Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını her fırsatta gözler önüne seren çift, geçen aylarda sürpriz bir kararla evliliklerini sonlandırmıştı.

Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Ayrılıkları uzun sürmeyen çift, kısa bir süre sonra tekrar barışırken özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Gökhan Çıra ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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