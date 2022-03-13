Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Spor paylaşımı ağızları açık bıraktı o pozu gören dönüp bir daha baktı
Selin Ciğerci taytını indirip karın kaslarını gösterdi! Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp tekrar aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ciğerci, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Dar spor taytı ve dekolteli büstiyeri ile kamera karşısına geçen Ciğerci, karın kaslarını ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Taytını indirdiği karnını gösteren Ciğerci, "Ben yaza kaslarımla hazırım diyordum ama daha çok çalışmam lazım, yetmiyor" ifadelerini kullandı. İşte Selin Ciğerci'nin o paylaşımı...
13.03.2022 00:01 - Son Güncelleme: 13.03.2022 00:08
2017 yılında geçirdiği ameliyat ile cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, 2019'da hayatının aşkını bulmuş ve Gökhan Çıra ile nikah masasına oturmuştu.
Gökhan Çıra ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Selin Ciğerci, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.