Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı 'photoshop' demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş
Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci'ye sosyal medyada yorum yağdı. Soğuk kış aylarında yaptığı spor paylaşımlarıyla bilinen Selin Ciğerci siyah bikinisiyle kameras karşısına geçti. Ayrıca photoshop demesinler diye de video paylaşmayı ihmal etmedi.
09.06.2022 15:05 - Son Güncelleme: 09.06.2022 15:05
Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.