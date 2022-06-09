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Haberler Magazin Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı 'photoshop' demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı 'photoshop' demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Geçtiğimiz aylarda "erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba bir yanıt veren Selin Ciğerci, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 13 kilo verdikten sonra giyimi ile sık sık adından söz ettiren Ciğerci'ye sosyal medyada yorum yağdı. Soğuk kış aylarında yaptığı spor paylaşımlarıyla bilinen Selin Ciğerci siyah bikinisiyle kameras karşısına geçti. Ayrıca photoshop demesinler diye de video paylaşmayı ihmal etmedi.

09.06.2022 15:05 - Son Güncelleme: 09.06.2022 15:05
Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı ’photoshop’ demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Ünlü isim tatil sezonunu açtığını da bikinili pozuyla duyurdu.

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Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı ’photoshop’ demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci geçen yıl aldığı 2 milyon dolalık yazlığıyla gündem olmuştu. İş yoğunluğu sebebiyle bir süredir yazlığına gidemeyen Selin Ciğerci son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı ’photoshop’ demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Boşandıktan sonra kendini spora veren ve estetikler de yaptıran Ciğerci 13 kilo vermişti.

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı ’photoshop’ demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Verdiği kilolarla dikkat çeken Selin Ciğerci işlerine bir mola verip tatil sezonunu açtı.

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle modaya uydu paylaştı ’photoshop’ demesinler diye bakın ne yaptı! O spor paylaşımları boşa değilmiş

Selin Ciğerci'nin bikinili pozu gündem oldu.

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