Selin Ciğerci servet değerindeki otomobillerine laf söyleyen kişiyi fena ifşaladı! "Bu pırıltılı hayatı ben seçtim, bana laf sokacağına..."
Selin Ciğerci servet değerindeki otomobillerine laf söyleyen kişiyi fena ifşaladı! Boşandığı eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kendisi hakkında yapılan yorumlarla küplere bindi. Ciğerci isim vermeden göndermeli bir mesaj yayınladı. Verdiği yanıtla dikkat çeken Selin Ciğerci lüks arabalarıyla da hava attı.
Kozmetik sektörüne atılan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile boşanmıştı. Anne olmak isterken evliliği son bulan Ciğerci ayrılığa dayanamadı ve eski kocasına döndü. 13 kilo vererek fit bir görüntüyü kavuşan Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Hem sevgilisi Gökhan Çıra hem de işleriyle ilgili paylaşım yapan Selin Ciğerci kendisi hakkında konuşan birine kızdı. Ciğerci isim vermeden sert bir paylaşım yaptı.
LÜKS OTOMOBİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl beş milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın almıştı. Otomobilini yenileyen iş insanı, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu. Selin Ciğerci'nin, Türkiye'de sadece bir adet olan ve kendisi için özel olarak tasarlanan otomobile 13 milyon TL ödediği öğrenildi.