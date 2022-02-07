Selin Ciğerci servet değerindeki otomobillerine laf söyleyen kişiyi fena ifşaladı! "Bu pırıltılı hayatı ben seçtim, bana laf sokacağına..."

LÜKS OTOMOBİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl beş milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın almıştı. Otomobilini yenileyen iş insanı, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu. Selin Ciğerci'nin, Türkiye'de sadece bir adet olan ve kendisi için özel olarak tasarlanan otomobile 13 milyon TL ödediği öğrenildi.