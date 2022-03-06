Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı sosyal medya çalkalandı: "Gören de 18 ay Yüksekova'ya gidiyor sanır"
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı sosyal medya çalkalandı. 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti 2021'de boşanmış kısa bir süre sonra ise yeniden barışmıştı. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye geçtiğimiz Şubat ayında ikinci kez evlilik teklifi etmişti. İlişkileriyle gündeme gelen ikilinin gündeminde bu kez askerlik var. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi, sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı.
06.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 06.03.2022 10:54
"GÖREN DE 18 AY YÜKSEKOVA'YA GİDİYOR SANIR"
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı, sosyal medya çalkalandı. Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü.
Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı. Selin Ciğerci Mamak'ta askerlik yapacak Gökhan Çıra için "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.