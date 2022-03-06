Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı sosyal medya çalkalandı: "Gören de 18 ay Yüksekova'ya gidiyor sanır"

Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı. Selin Ciğerci Mamak'ta askerlik yapacak Gökhan Çıra için "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.