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Haberler Magazin Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol'un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol'un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

2006-2009 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı döneme damga vuran Selena dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de senaryosuyla yıllarca adından söz ettirdi. Sinem Kobal'ın başrolünü üstlendiği Selena da canlandırdığı Müstesna karakteriyle hafızalara kazınan Parla Şenol ise son haliyle gündeme geldi. Instagram hesabında son olarak mayolu bir pozunu paylaşan Şenol'un sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları görenler şoke oldu. Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı. İşte Parla Şenol'un ağızları açık bırakan son hali...

20.07.2022 21:08 - Son Güncelleme: 20.07.2022 21:08
Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol’un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

Atv ekranlarında izleyici ile buluşan ve yayınlandığı döneme damga vuran Selena dizisinde Müstesna karakterini canlandıran Parla Şenol, son haliyle gündem oldu.

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Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol’un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

Instagram hesabında son olarak mayolu bir pozunu paylaşan Şenol'un sosyal medyada yayınladığı fotoğrafları görenler şoke oldu.

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol’un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmamış" yorumları yapıldı.

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol’un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

İşte başta Parla Şenol olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Selena’nın Müstesna teyzesiydi! Parla Şenol’un son haline bakın! Mayolu paylaşımını gören bir daha baktı! “Yıllara meydan okuyor”

Serenay Sarıkaya

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