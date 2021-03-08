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Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'

Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü! Annesinin de babasının da ikizi gibi görünen Gizem Güven Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Eylül ayında futbolcu Caner Turp ile dünyaevine giren 27 yaşındaki Güven, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Son paylaşımında kamera karşısına annesi Ayşen Güven ile geçen genç oyuncu, sosyal medyayı ikiye böldü. Güven'in bazı takipçileri 'Annesinin aynısı' derken bazıları ise 'Babasıyla birebir aynı' yorumunda bulundu. İşte Sinem Kobal ile hafızalara kazınan Selena dizisinde Leyla karakteri ile, Sihirli Annem dizisinde ise Ceren olarak karşımıza çıkan Gizem Güven'in anne ve babası...

08.03.2021 15:10 - Son Güncelleme: 08.03.2021 15:13
Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'

BU NASIL İŞ!

Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü. Annesinin de babasının da ikizi gibi görünen Gizem Güven Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Annesiyle video paylaşan Gizem Güven kısa sürede gündem oldu. Genç oyuncunun bazı takipçileri Gizem Güven'i annesi Ayşen Güven'e benzetirken bazıları da babası Mustafa Güven'e daha çok benzediği yönünde yorumlarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'
Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'
Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven paylaştı sosyal medya ikiye bölündü: Bu nasıl iş! 'Annesinin de babasının da ikizi gibi...'
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