Selena’nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı! Bikinili pozları çok konuşuldu Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder ile...
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in değişimi hayran bıraktı! Kadrosunda Sinem Kobal, Gizem Güven, Cansu Demirci, Gökhan Keser gibi oyuncuların yer aldığı Selena, final bölümünün üstünden yıllar geçse de hala isminden söz ettiriyor. Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yayınlandığı dönem reyting rekorlarını kıran dizinin oyuncularının şimdiki halleri de merak edilip araştırılıyor. Selin, Nazlı, Leyla kardeşlerin kuzeni 'Kıvılcım' rolüyle hafızalara kazınan Hazal Şenel'in değişimi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve bikinili pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor. Öte yandan bir dönem saçlarını sarıya boyatan oyuncunun, Özge Özder ile benzerliği dikkat çekiyor. İşte değişimiyle hayran bırakan Hazal Şenel'in dikkat çeken sosyal medya paylaşımları...
04.08.2021 22:26
- Son Güncelleme: 04.08.2021 22:28
Bir döneme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Selena'da 'Kıvılcım' rolüyle yer alan Hazal Şenel'in şimdiki hali merak konusu oldu.
ÖZGE ÖZDER'E BENZETİLDİ!
Öte yandan bir dönem saçlarını sarıya boyatan Şenel, Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder'e benzetildi.
Şenel için 'Özge Özder sandım', 'Özge Özder'le kardeş olma ihtimalin yüzde kaç?', 'Bu kadar benzerlik olmaz' yorumları yapıldı.