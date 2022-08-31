Selen Görgüzel iç çamaşırsız dans etti kasığının açılmasını umursamadı! Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini bitiren Görgüzel ’Hamdi bana taktı’ demişti

Sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla da çok konuşulan Selen Görgüzel, siyah küçük mayosuyla da Kardashian kardeşlere benzetilmişti. Bu benzetmeyi komik bulan şarkıcı ve oyuncu "Her yer meydanda yazık" yorumuna ise tepkisiz kalmamıştı.