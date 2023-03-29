RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Selami Şahin'den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe "Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?"

Selami Şahin'den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe "Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?"

Magazin dünyası dünden beri bu olayı konuşuyor... 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratan Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Ancak gelin görün ki bu görüntüler sonrası sosyal medyada bir itiraf yağmuru yaşanıyor. İşte detaylar...

29.03.2023 08:30 - Son Güncelleme: 29.03.2023 08:30
Selami Şahin’den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin’den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?

Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı.

Selami Şahin’den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin’den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

Selami Şahin’den yoldan geçen kadınları ofisine davet ettiği görüntüleri sonrası itiraflar peş peşe Yeni olan bir şey değil siz yeni mi duydunuz?

"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"

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