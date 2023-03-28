Selami Şahin'den kadınlarla AVM önündeki bomba görüntülere jet hızıyla yanıt! Eşi Didem Şahin'in tepkisi merak ediliyordu: "Sıcak ve samimi diyaloglar..."
Selami Şahin'den kadınlarla AVM önündeki bomba görüntülere jet hızıyla yanıt! Eşi Didem Şahin'in tepkisi merak ediliyordu... Ağızları açık bırakan görüntülere Sleami Şahin'in Instagram hesabından yanıt geldi. Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan 74 yaşındaki Selami Şahin olay iddia ve görüntülerle gündemde.
28.03.2023 15:56 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:55
Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay... Meğer AVM önünü mesken tutuyormuş!
"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"