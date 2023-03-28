RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay! Meğer AVM önünü mesken tutuyormuş... Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Seninle Başım Dertte, Alışmak Sevmekten Zor gibi şarkılarla hafızalara kazınan 74 yaşındaki Selami Şahin olay iddia ve görüntülerle gündemde.

28.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:26
Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay... Meğer AVM önünü mesken tutuyormuş!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

Seninle Başım Dertte, Gitme Sana Muhtacım ve Bulamazsın gibi onlarca unutulmaz aşk şarkılarına imza atan Selami Şahin cephesinden şaşırtan haber!

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...

"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"

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