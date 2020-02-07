Efsane Seksenler dizisinin 'Sibel'i Cansın Özyosun'u daha önce hiç böyle görmediniz!

'Seksenler' yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına gelmeye devam ediyor. Seksenler dizisinde 'Pastacı Sami Usta'nın hoşlandığı ve evlenmek istediği 'Sibel' karakterini canlandıran Cansın Özyosun ise merak konusu oldu. ' En Son Babalar Duyar' dizisinde 'Pelin' karakteriyle tanınan Cansın Özyosun'un yıllar önce çekilen görüntüsü ise herkesi şoke etti. Cansın Özyosun 18 Temmuz 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İş hayatına İstanbul'da bir restauranta asistan olarak başlayan, Cansın Özyosun Betül Mardin'in yanına imaj halkla ilişkilere geçti. Yaklaşık 3 yıl boyunca imaj halkla ilişkileri departmanında müdür yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda Gümüş, Kadın Her Zaman Haklıdır, Daha Neler, Genco, Melekler Korusun , Kılıç Günü, Yer Gök Aşk, Hayatımın Rolü adlı dizilerde roller üstlendi.

07.02.2020 17:21 - Son Güncelleme: 07.02.2020 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





