’Şeker bir adam ama yani sıkılmış’ Esra Dermancıoğlu’nun eski eşi ve kızına bakın! İhanetini yakaladığı 7 yıllık eşini tek celsede boşamıştı!

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor. 53 yaşındaki oyuncunun eski eşi ve kızı gündeme geldi. 19 yaşına basan Refia annesinin tıpa tıp aynısı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dermancıoğlu, kızını ise nadiren sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak kızının isteği üzerine paylaşım yapan oyuncu, açıklama kısmına, ''Refia. Belki çoğunuz bir kızım olduğunu bile bilmez... saklı kalmasını istedim hala da saklı aslında. onun isteği doğrultusunda onu paylaşıyorum ara ara...'' notunu düşmüştü. Esra Dermancıoğlu bir röportajında kızının babası ile ihanet nedeniyle boşandığını anlatmıştı. 'Şeker bir adam ama yani sıkılmış' İşte detaylar...