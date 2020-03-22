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Sefirin Kızı setinde aşk! İnatçı Sancar Engin Akyürek bakın gönlünü kime kaptırdı

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakteri ile yine milyonları kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Engin Akyürek aşkı aynı dizideki rol arkadaşında buldu. Sefirin Kızı dizisinde başlayan aşkı Engin Akyürek hayranları ortaya çıkardı. Sefirin Kızı dizisinde at binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken, dediğim dedik bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in, dizideki eşi Menekşe karakterine hayat veren genç oyuncu ile sevgili olduğu ortaya çıktı. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in sevgilisi...

22.03.2020 19:33 - Son Güncelleme: 22.03.2020 19:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





