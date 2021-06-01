Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya başarılı oyuncuyu konuşuyor... 'Sefirin Kızı' çekimlerini tamamladıktan sonra kısa süreliğine İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, soluğu yine Bodrum'da aldı. Yalıçiftlik'te bulunan bir otelde tek başına görüntülenen Tuba Büyüküstün, plaj tarzı ile dikkat çekti. Oturduğu şezlongta şekilden şekile girerek selfie çekilen Büyüküstün'ün fotoğraf macerası 45 dakika sürdü. Görüntülere sosyal medyada, 'Bunu yaşamayan var mı ki' yorumları yapıldı.

01.06.2021 09:09 - Son Güncelleme: 01.06.2021 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





