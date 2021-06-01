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Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya başarılı oyuncuyu konuşuyor... 'Sefirin Kızı' çekimlerini tamamladıktan sonra kısa süreliğine İstanbul'a dönen Tuba Büyüküstün, soluğu yine Bodrum'da aldı. Yalıçiftlik'te bulunan bir otelde tek başına görüntülenen Tuba Büyüküstün, plaj tarzı ile dikkat çekti. Oturduğu şezlongta şekilden şekile girerek selfie çekilen Büyüküstün'ün fotoğraf macerası 45 dakika sürdü. Görüntülere sosyal medyada, 'Bunu yaşamayan var mı ki' yorumları yapıldı.

01.06.2021 09:09 - Son Güncelleme: 01.06.2021 09:09
Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

'BUNU YAŞAMAYAN VAR MI Kİ'

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! Bodrum'da çekilen "Sefirin Kızı" dizisi final yapınca İstanbul'a dönen Büyüküstün, kısa bir aranın ardından soluğu yeniden ünlü tatil beldesinde aldı. Oyuncu önceki gün Kempinski Otel'in plajındaydı.

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Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Kumsala ayağında botları, üzerinde ceketiyle inen Büyüküstün, şezlonguna uzanıp yeni bir projenin senaryosunu incelemeye koyuldu. Ardından botlarını çıkarıp gölgede uzanan ünlü oyuncu, uzun süre telefon görüşmesi yaptı.

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Tuba Büyüküstün'ün Bodrum tatilinde 'selfie mesaisi' 45 dakika sürdü.

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Çektiği karelerden memnun olmayan oyuncu oturduğu şezlongta şekilden şekle girdi.

Sefirin Kızı bitti Tuba Büyüküstün plaja indi! Bomba görüntü sonrası sosyal medya onu konuşuyor! 'Bunu yaşamayan var mı ki'

Tuba Büyüküstün'ün plajdaki selfie çekme hallerine sosyal medyada 'Bunu yaşamayan var mı ki' yorumları yapıldı.