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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'İn sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken, Ezgi Eyüboğlu'nun da Oğulcan Engin ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bu gelişmenin üzerine Ezgİ Eyüboğlu'nun yaşı ve Oğulcan Engin'in yaşı merak konusu oldu. Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan küçük olduğunu öğrenenler ise şoke oldu! İşte Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin aşkının detayları...

16.02.2020 12:57 - Son Güncelleme: 16.02.2020 13:13
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, ikilinin arasındaki yaş farkını öğrenenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi Kaan Yıldırım ile Hadise'nin birlikte olduğu haberi ile magazin gündeminde adı geçen güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun, Oğulcan Engin ile sevgili olduğu iddia edildi.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Hadise'nin Instagram'dan Kaan Yıldırım'ın sevimli arkadaşına benzeyen bir köpekle çekildiği fotoğrafı paylaşması ikilinin arasında aşk olduğu iddialarına neden olmuş ancak ünlü isimlerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Geçtiğimiz haziran ayında 3 yıl evli kaldığı Kaan Yıldırım'dan boşanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sürpriz bir aşka yelken açtı. Uzun bir süredir yalnız olan güzel oyuncu, aradığı aşkı yine ünlüler dünyasında buldu.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Posta'nın haberine göre; Ezgi Eyüboğlu gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptırdı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Arkadaş ortamında tanışan ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

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