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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun yaş farkı şoke etti! Eşi eşinden sonra o da...

Ezgi Eyüboğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'İn sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılırken, Ezgi Eyüboğlu'nun da Oğulcan Engin ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı ileri sürüldü. Bu gelişmenin üzerine Ezgİ Eyüboğlu'nun yaşı ve Oğulcan Engin'in yaşı merak konusu oldu. Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu'ndan küçük olduğunu öğrenenler ise şoke oldu! İşte Ezgi Eyüboğlu - Oğulcan Engin aşkının detayları...

16.02.2020 12:57 - Son Güncelleme: 16.02.2020 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





