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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptıran Ezgi Eyüboğlu, muhabirlerin evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte hayranlarının merak ettiği, 'Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?' sorusunun yanıtı...

19.07.2021 13:20 - Son Güncelleme: 19.07.2021 13:22
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

OĞULCAN KAÇTI EZGİ BAKIN NE DEDİ...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'yla Çeşme'de kahvaltı sonrası görüntülendi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

Bir mekandan çıkarken gazetecileri gören Engin, "Ben kaçayım Ezgi Hanım'ın konuşacakları vardır" diyerek röportajdan çıktı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

Dizisinin yeni sezon çekimlerine başlayacaklarını söyleyen oyuncu, "Reytingler güzel, mutluyuz" dedi. Eyüboğlu, evlilik ile ilgili sorulara ise "Şu anda yok öyle bir şey" yanıtını verdi.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...

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