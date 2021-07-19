Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Oğulcan kaçtı Ezgi bakın ne dedi...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'dan evlilik açıklaması! Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra gönlünü Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'e kaptıran Ezgi Eyüboğlu, muhabirlerin evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte hayranlarının merak ettiği, 'Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu evleniyor mu?' sorusunun yanıtı...
19.07.2021 13:20
- Son Güncelleme: 19.07.2021 13:22