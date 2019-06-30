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Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

Seda Sayan, 93. Gazi Koşusu'nun eğlencesi için geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı'nda konuklara şarkı ziyafeti sundu. Seda Sayan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımları gören takipçileri, ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın kostüm elbisesini görenlerin aklına, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'nın Bodrum'daki sözleri geldi. Seda Sayan'ın elbisesini görenler ise ünlü şarkıcının yaşını bir hayli merak etti.

30.06.2019 16:00 - Son Güncelleme: 30.06.2019 16:30
Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

Seda Sayan, geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı'nda 93. Gazi Koşusu için düzenlenen eğlencede sahne aldı. Ünlü şarkıcının kostüm elbisesini görenler adeta şok oldu. Seda Sayan'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmasıyla, giydiği kıyafeti olay oldu. Yılların sanatçısı Sayan'ın elbisesi akıllara Bodrum konserinde Oktay Kaynarca'nın sözlerini getirdi.

Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

"BU ELBİSE ÇOK AÇIK"

Seda Sayan, Bodrum'da bir otelde Nur Yerlitaş imzalı bir elbiseyle konser vermişti. Bir ara sahneye davet ettiği Oktay Kaynarca, Seda Sayan'a şu sözlerle takılmıştı: Bu elbise çok açık. Biraz kapat. Bacağın görünüyor.

Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

'ALINDIM VE GÜCENDİM'

Nur Yerlitaş telefonla aradığı Oktay Kaynarca'ya "Seni severim, ama sözlerin bugün içinde bulunduğum durumda beni çok üzdü. Alındım ve gücendim. Biliyorsun, sağlık konusunda zor bir süreçten geçiyorum. Keşke şimdi söylemeseydin" dedi.

Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

Seda Sayan'ın Esma Sultan Yalısı'nda sahne aldığı kostümünü görenler, sosyal medyadan Sayan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Kıyafetleri ve estetikleri ile dikkat çeken Seda Sayan'ın yaşı ise merak konusu oldu. İşte Seda Sayan ve diğer ünlülerin yaşları...

Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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