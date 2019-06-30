Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...

"BU ELBİSE ÇOK AÇIK"

Seda Sayan, Bodrum'da bir otelde Nur Yerlitaş imzalı bir elbiseyle konser vermişti. Bir ara sahneye davet ettiği Oktay Kaynarca, Seda Sayan'a şu sözlerle takılmıştı: Bu elbise çok açık. Biraz kapat. Bacağın görünüyor.