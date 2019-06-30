Seda Sayan'ın konser kıyafeti olay oldu! Oktay Kaynarca uyarmıştı ama...
Seda Sayan, 93. Gazi Koşusu'nun eğlencesi için geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı'nda konuklara şarkı ziyafeti sundu. Seda Sayan'ın Instagram'dan yaptığı paylaşımları gören takipçileri, ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Yılların sanatçısı Seda Sayan'ın kostüm elbisesini görenlerin aklına, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'nın Bodrum'daki sözleri geldi. Seda Sayan'ın elbisesini görenler ise ünlü şarkıcının yaşını bir hayli merak etti.
30.06.2019 16:00
- Son Güncelleme: 30.06.2019 16:30
Seda Sayan, geçtiğimiz akşam Esma Sultan Yalısı'nda 93. Gazi Koşusu için düzenlenen eğlencede sahne aldı. Ünlü şarkıcının kostüm elbisesini görenler adeta şok oldu. Seda Sayan'ın fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmasıyla, giydiği kıyafeti olay oldu. Yılların sanatçısı Sayan'ın elbisesi akıllara Bodrum konserinde Oktay Kaynarca'nın sözlerini getirdi.
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