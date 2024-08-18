Seda Sayan'ın eski nişanlısı Nihat Doğan'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Meğer yıllarca sır gibi saklamış...

1 Seda Sayan'ın eski nişanlısı olarak tanıdığımız Nihat Doğan hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı! Meğer yıllardır "Nihat Doğan" olarak bildiğimiz ünlü türkücünün gerçek ismi bambaşkaymış!

2 Sadece sahne performansıyla değil özel hayatıyla da gündem olan Nihat Doğan magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.