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Seda Sayan'ın eski nişanlısı Nihat Doğan'ın gerçek ismi ortaya çıktı! Meğer yıllarca sır gibi saklamış...

Seda Sayan'ın eski sevgilisi olarak tanıdığımız Nihat Doğan hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı! Meğer yıllardır "Nihat Doğan" olarak bildiğimiz ünlü türkücünün gerçek ismi bambaşkaymış!

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 22:55 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 22:55
Seda Sayan’ın eski nişanlısı Nihat Doğan’ın gerçek ismi ortaya çıktı! Meğer yıllarca sır gibi saklamış... 1

Seda Sayan'ın eski nişanlısı olarak tanıdığımız Nihat Doğan hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı! Meğer yıllardır "Nihat Doğan" olarak bildiğimiz ünlü türkücünün gerçek ismi bambaşkaymış!

Seda Sayan’ın eski nişanlısı Nihat Doğan’ın gerçek ismi ortaya çıktı! Meğer yıllarca sır gibi saklamış... 2

Sadece sahne performansıyla değil özel hayatıyla da gündem olan Nihat Doğan magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Seda Sayan’ın eski nişanlısı Nihat Doğan’ın gerçek ismi ortaya çıktı! Meğer yıllarca sır gibi saklamış... 3

Instagram'da 923 bin takipçisi olan ünlü şarkıcı İranlı hayranıyla apar topar nikah masasına oturmuştu. Hatta Arzu Doğan ile kısa süre sonra bebek müjdesi bile vermişti.

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