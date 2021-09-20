Seda Sayan'ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! 'Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! Çekimleri Ankara'da devam eden 'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan attığı tweet'le Ankaralı hayranlarından tepki gördü. Ünlü isme 'seviyordum seni ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı. Ezgi Eyüboğlu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmüyordu. İkli geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldı.
20.09.2021 14:19
- Son Güncelleme: 20.09.2021 14:25