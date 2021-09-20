Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

'Teşkilat' dizisi çekimleri için sık sık Ankara'ya giden Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan "Başıma bir şey gelmeyecekse, Ankara'nın en sevdiğim yanı İstanbul'a dönüşü gerçekten" diye yazdı. Eyüboğlu'nun bazı Ankaralı sevenleri ise bu tweete tepki gösterdi.