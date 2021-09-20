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Haberler Magazin Seda Sayan'ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! 'Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı

Seda Sayan'ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! 'Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! Çekimleri Ankara'da devam eden 'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan attığı tweet'le Ankaralı hayranlarından tepki gördü. Ünlü isme 'seviyordum seni ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı. Ezgi Eyüboğlu Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmüyordu. İkli geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldı.

20.09.2021 14:19 - Son Güncelleme: 20.09.2021 14:25
Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

Seda Sayan'ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! Ünlü isme, 'Seviyordum seni ama gıcık oldum takipten çıkıyorum' yorumları yağdı...

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Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

Çekimleri Ankara'da devam eden 'Teşkilat' dizisinde başrol oynayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Twitter hesabından attığı bir tweetle Ankaralı hayranlarından tepki gördü.

Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

'Teşkilat' dizisi çekimleri için sık sık Ankara'ya giden Ezgi Eyüboğlu, Twitter'dan "Başıma bir şey gelmeyecekse, Ankara'nın en sevdiğim yanı İstanbul'a dönüşü gerçekten" diye yazdı. Eyüboğlu'nun bazı Ankaralı sevenleri ise bu tweete tepki gösterdi.

Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

Ankara doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusu Ezgi Şenler, "Başına bir şey gelecek. Görüşeceğimiz günü bekle sen" diyerek meslektaşına takıldı.

Seda Sayan’ın eski müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu Ankaralıları kızdırdı! ’Seviyordum ama gıcık oldum takipten çıkıyorum’ yorumları yağdı

Ezgi Eyüboğlu'nun nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte başta Ezgi Eyüboğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

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