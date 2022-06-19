Seda Sayan’ın biricik gelin adayı Miray Daner’den ter bastıracak cesur paylaşım! Aman Oğulcan görmesin! Lacivert iç çamaşırıyla...

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan, Oğulcan Engin'in adına bir ev satın almıştı. Milyon liralık bir ev alan Seda Sayan, "Oğulcan Engin ve Miray Daner" evleniyor mu?" sorularının çıkmasına neden olmuştu. Daha sonra Seda Sayan'ın oğluna hediye almak adına bir ev aldığı ortaya çıkmıştı. 60 yaşında Seda Sayan'la güzellik konusunda yarışan Miray Daner'in sosyal medya pozları akılları başlardan aldı!