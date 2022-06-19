Seda Sayan’ın biricik gelin adayı Miray Daner'den ter bastıracak cesur paylaşım! Aman Oğulcan görmesin! Lacivert iç çamaşırıyla...
Seda Sayan'ın biricik gelin adayı Miray Daner paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Şimdilerde dijital platformlarda rol aldığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu İnstagram'daki son cesur pozuyla ortalığı kasıp kavurdu. Pembe ceketinin içine dekolteli bir büstiyer tercih eden Miray Daner'in paylaşımına yoğun ilgi yağdı. Oyunculuğu bir hayli beğenilen Daner'e hayranlarının ''O kadar iyi oynamışsın ki aşırı tiksindim ve nefret ettim senden'' şeklinde yorumlar geldi. İşte detaylar...
Vatanım Sensin, Medcezir gibi bir çok dizide rol alan oyuncu Miray Daner şimdilerde Netflix'te yayımlanan bir dizide başrol oynuyor. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birliktelikleri son sürat devam eden Daner'den çok konuşulacak İnstagram paylaşımı geldi. Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncunun lacivert iç çamaşırıyla verdiği poz ortalığı yaktı kavurdu.
23 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner meslektaşı Kubilay Aka tarafından aldatılınca kısa bir süre aşktan uzak kalmıştı. Daha sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu şimdilerde mutlu mesut bir hayat yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan, Oğulcan Engin'in adına bir ev satın almıştı. Milyon liralık bir ev alan Seda Sayan, "Oğulcan Engin ve Miray Daner" evleniyor mu?" sorularının çıkmasına neden olmuştu. Daha sonra Seda Sayan'ın oğluna hediye almak adına bir ev aldığı ortaya çıkmıştı. 60 yaşında Seda Sayan'la güzellik konusunda yarışan Miray Daner'in sosyal medya pozları akılları başlardan aldı!