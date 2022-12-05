Seda Sayan’ın annesini görenler dilini ısırdı! ’Kadırgalı’nın kardeşi gibi duruyor’ Çağlar Ökten’in kaynanasına bakın! Güzelliğiyle kızını solladı

ANNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Seda Sayan'ın başarı merdivenlerini tırmanırken yanında olan isim Ayşe Ak Gürsaçar, kızına hem maddi hem de manevi destek olmuştu. Şimdilerde 80 yaşlarında olduğu konuşulan Ayşe Ak Gürsaçar'ın sağlığının yerinde olduğu biliniyor.