Seda Sayan’ın ahiretliği Safiye Soyman ihanete mi uğradı? Sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkınca kendini savunan Faik Öztürk’e tepki yağdı

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.