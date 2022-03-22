Seda Sayan'ın ahiretliği Safiye Soyman ihanete mi uğradı? Sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkınca kendini savunan Faik Öztürk'e tepki yağdı
Seda Sayan'ın ahiretliği Safiye Soyman'ın ihanete uğradığı ileri sürüldü. Soyman'ın aldattığı görüntüler ortaya çıkınca kendini savunan Faik Öztürk'e tepki üstüne yağdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın bir kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise cümleleri ile canlı yayında Bircan Bali ve Seren Serengil'i çileden çıkarttı.
Seda Sayan'ın ahiretliği Safiye Soyman ihanete mi uğradı? Sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkınca kendini savunan Faik Öztürk'e hem Bircan Bali ve Seren Serengil'den hem de sosyal medyada tepki yağdı.
Seda Sayan'ın 20 küsür yıllık kankası Safiye Soyman için, "O benim ahiretlik bacım. Herkes yalan, Safiye gerçek. Biz beraber büyüdük" demiş, Soyman ise altta kalmayarak, "20 yıl önce Faik yoktu, Seda vardı" sözleriyle dikkat çekmişti.
Seda Sayan 7. kez evlilik haberi ile gündeme gelirlen ahiretliği ihanet iddiasıyla sarsıldı. Faik Öztürk bir mekanda sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Öztürk durumu anlatmak için bir magazin programının canlı yayınına bağlandı. Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün iddialara verdiği yanıta Bircan Bali ve Seren Serengil tepki gösterdi.
Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.
SÖZLERİ KIZDIRDI
Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi.