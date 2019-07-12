Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Olayın ciddiyetinin farkına varın, o kitabın toplanması lazım!
Seda Sayan, Şeyma Subaşı'nın Haziran ayında çıkardığı 'Sadece Şeyma' kitabına tepki gösterdi. Önceki gün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olan skandal hataya, en çarpıcı yorum Seda Sayan'dan geldi. Skandal hatayı yorumlayan Seda Sayan, "Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır her türlü ceza alır. Sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş." dedi. İşte Seda Sayan'ın sözlerinin devamı...
"BU KİTAP TOPLANMALI!"
Skandal hatayı yorumlayan Seda Sayan, "Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır. Sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş.
Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı.
"ÇOK TEHLİKELİ DURUM BU"
"Bu iş yargıya gider, hapse bile girebilir. Biri yanar hapse atarlar. Çok tehlikeli bir durum bu. O madde tuvalet temizleyicisi! Demek ki denenmiş! diye küçük büyük okuyan herkes kullanmak isteyebilir.
Sakın kullanmayın. Sakın uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin."