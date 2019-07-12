Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Olayın ciddiyetinin farkına varın, o kitabın toplanması lazım!

"BU KİTAP TOPLANMALI!"

Skandal hatayı yorumlayan Seda Sayan, "Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır. Sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş.

Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı.