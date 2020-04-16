Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu
Seda Sayan Muğla'nın cennet köşelerinden Gökova'da bulunan Ören Mahallesi'nden villa aldı. Sayan, bunun yanı sıra denize sıfır bir restoran alarak işletmeciliğe atılmayı planlayan Seda Sayan pazarlığa da oturdu. 57 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine evinden bağlanmış, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız ve filtresiz paylaşımla yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne sermişti. İşte attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettiren Seda Sayan'ın Muğla Milas'a yönelik yatırımları...
VİLLA VE RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU
Ören Mahallesi'ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.