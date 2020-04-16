Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

VİLLA VE RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Ören Mahallesi'ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.