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Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

Seda Sayan Muğla'nın cennet köşelerinden Gökova'da bulunan Ören Mahallesi'nden villa aldı. Sayan, bunun yanı sıra denize sıfır bir restoran alarak işletmeciliğe atılmayı planlayan Seda Sayan pazarlığa da oturdu. 57 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Survivor birleşme partisine evinden bağlanmış, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız ve filtresiz paylaşımla yıllara nasıl meydan okuduğunu gözler önüne sermişti. İşte attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettiren Seda Sayan'ın Muğla Milas'a yönelik yatırımları...

16.04.2020 10:33 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:10
Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

Makyajsız ve filtresiz hali ile geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Seda Sayan işletmeciliğe soyunuyor. Koronavirüs günlerini Bodrum'da geçiren 57 yaşındaki Seda Sayan, yatırımları ile gündemde...

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Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

Seda Sayan, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gökova'daki Cennet Ören Mahallesi'nde 20 gün önce ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile birlikte yaklaşık 600 bin TL'ye villa ve ayrıca Yalı Mahallesi'nde denize sıfır restoran aldı.

Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

VİLLA VE RESTORAN ALDI OTEL İLE PAZARLIĞA OTURDU

Ören Mahallesi'ndeki bir otelde ablası ve eniştesi ile kalan bir yandan da restoranın inşaatlarını yöneten Seda Sayan konakladığı oteli de satın almak için pazarlığa başladığı, yeni aldığı restoran ve pazarlık aşamasında olduğu oteli ablası Nursel Yıldız ve eniştesinin yaz aylarında işleteceği öğrenildi.

Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

İşte diğer ünlü isimlerin yatırımları...

Seda Sayan'dan dev yatırım! İkisi yetmedi üçüncü için pazarlığa oturdu

Alişan'ın gizli yatırımı ortaya çıktı! Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatıran ve daha önce de Nişantaşı/Maçka bölgesinde bulunan bir rezidanstan daire alan Alişan, şimdi otelciliğe yöneldi.

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