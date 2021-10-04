Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! 'Kocanın üzerine hopla' dedi duyanlar şaştı kaldı
Seda Sayan'dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında ilginç bir diyalog yaşandı. Programa telefonla bağlanan bir izleyici, 4 çocuk doğurduğunu belirterek fazla kiloları yüzünden eşinin kendisini beğenmediğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ise "Üzerinde hopla o kocanın" diyerek ilginç bir tavsiyede bulundu. İşte detaylar...
04.10.2021 21:05
- Son Güncelleme: 04.10.2021 21:08
Seda Sayan'ın sunumuyla seyirciler ile buluşan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında ilginç bir diyalog yaşandı.
Telefon ile bağlanan seyircilerin hayat hikayelerini ve sorunlarını anlatarak çözüm için bir yol aradıkları programa Seda Sayan'ın ilginç tavsiyesi damga vurdu.
Kadının 4 çocuk doğurması nedeniyle kilo almasının normal karşılanırken, Seda Sayan'ın verdiği cevap ise dikkat çekti.
Kadının 27 yaşında olduğunu söylemesi üzerine Seda Sayan, "27 yaşında 4 çocuk mu doğurdun?" cevabını verdi.