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Haberler Magazin Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! 'Kocanın üzerine hopla' dedi duyanlar şaştı kaldı

Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! 'Kocanın üzerine hopla' dedi duyanlar şaştı kaldı

Seda Sayan'dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında ilginç bir diyalog yaşandı. Programa telefonla bağlanan bir izleyici, 4 çocuk doğurduğunu belirterek fazla kiloları yüzünden eşinin kendisini beğenmediğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan ise "Üzerinde hopla o kocanın" diyerek ilginç bir tavsiyede bulundu. İşte detaylar...

04.10.2021 21:05 - Son Güncelleme: 04.10.2021 21:08
Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! ’Kocanın üzerine hopla’ dedi duyanlar şaştı kaldı

Seda Sayan'ın sunumuyla seyirciler ile buluşan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! ’Kocanın üzerine hopla’ dedi duyanlar şaştı kaldı

Telefon ile bağlanan seyircilerin hayat hikayelerini ve sorunlarını anlatarak çözüm için bir yol aradıkları programa Seda Sayan'ın ilginç tavsiyesi damga vurdu.

Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! ’Kocanın üzerine hopla’ dedi duyanlar şaştı kaldı

27 yaşındaki kilolu bir kadın, programa telefonla bağlanarak "Eşim beni kilom yüzünden beğenmiyor. 120 kiloyum. 4 doğum yaptım. Zayıfla diyor, zayıflayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! ’Kocanın üzerine hopla’ dedi duyanlar şaştı kaldı

Kadının 4 çocuk doğurması nedeniyle kilo almasının normal karşılanırken, Seda Sayan'ın verdiği cevap ise dikkat çekti.

Seda Sayan’dan 27 yaşındaki kilolu kadına canlı yayında ilginç tavsiye! ’Kocanın üzerine hopla’ dedi duyanlar şaştı kaldı

Kadının 27 yaşında olduğunu söylemesi üzerine Seda Sayan, "27 yaşında 4 çocuk mu doğurdun?" cevabını verdi.

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