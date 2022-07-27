Seda Sayan'a tamamı pırlanta ''sonsuz aşk'' alyansı! Kilit sistemi olan yüzükle ilgili Kadırgalı bakın ne dedi: "Şu anda bunun fiyatı..."
Seda Sayan'a tamamı pırlanta ''sonsuz aşk'' alyansı! Kilit sistemi olan yüzükle ilgili Kadırgalı konuştu. Geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan, "Sonsuz Aşk" yazılı kilit özelliğine sahip pırlanta bir alyans hazırlattı. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana" diyen Seda Sayan, yüzüğünün fiyatıyla ilgili bakın ne söyledi.
27.07.2022 11:15 - Son Güncelleme: 27.07.2022 11:15
SEDA SAYAN'IN KİLİT SİSTEMLİ 'SONSUZ AŞK' YÜZÜĞÜ
Seda Sayan'a tamamı pırlanta ''sonsuz aşk'' alyansı! Kilit sistemi olan yüzükle ilgili Kadırgalı bakın ne dedi...
Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da nikah masasına oturmuştu. Prag'da düzenlenmesi gereken nikah, ünlü şarkıcının ekibinin yaşadığı vize sorunu nedeniyle Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşmişti.
"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"
Seda Sayan, verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.