Seda Sayan'a biricik kocasından muhteşem doğum günü! Kesenin ağzını açtı! "Böyle kocam olsa..."
Geçtiğimiz günlerde kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenen Seda sayan sık sık gündemde yer alıyor. İlerleyen günlerde doğum günü olan Seda Sayan'a kocası Çağlar Ökten'den milyon liralık hediye geldi.
22.11.2022 11:30 - Son Güncelleme: 22.11.2022 11:30
Seda Sayan'ın doğum günü için sürpriz çalışmalarına başlayan Çağlar Ökten'in yaptığını duyanlar kulaklarına inanamadı.
Sosyal medyada dönen iddialara göre Çağlar Ökten, canından çok sevdiği Seda Sayan'ın doğum gününü aşıklar şehri olarak da bilenen Paris'te kutlayacak.
Eyfel kulesi yakınlarında bir mekân ayarlama gayreti gösteren Çağlar Ökten, söylenenlere göre kendi elleriyle yemek pişirmeyi de hedefliyor.