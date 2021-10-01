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Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

58 yaşındaki Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatörle aşk mı yaşıyor? Sunduğu gündüz kuşağı programıyla çok konuşulan Seda Sayan'ın adı bir süredir kimseyl anılmıyordu. Kadırgalı yaptığı açıklamada oğlu, Oğulcan Engin'in izin vermediğini söylemişti. Ancak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı.

01.10.2021 16:11 - Son Güncelleme: 01.10.2021 16:11
Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu haber üzerine Ata Çağlayan'ın hayatı merak edildi.

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Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan ve kendini son zamanlarda işine veren Seda Sayan, yeni bir aşka yelken açtı.

Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

İddialara göre şimdilerde Star TV'de program yapan Sayan'ın organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı.

Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

Daha önce de kendisinden yaşça küçük kişilerle birlikte olan 58 yaşındaki Seda Sayan'ın Çağlayan ile de arasında 15 yaş fark var.

Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu

EVLİLİĞİ 7 AY SÜRMÜŞTÜ

43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

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