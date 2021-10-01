Seda Sayan yine aşık işte sevgilisi olduğu söylenen 15 yaş küçük o isim! Oğulcan Engin izin vermiyor deniyordu
58 yaşındaki Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatörle aşk mı yaşıyor? Sunduğu gündüz kuşağı programıyla çok konuşulan Seda Sayan'ın adı bir süredir kimseyl anılmıyordu. Kadırgalı yaptığı açıklamada oğlu, Oğulcan Engin'in izin vermediğini söylemişti. Ancak ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtı.
01.10.2021 16:11
- Son Güncelleme: 01.10.2021 16:11